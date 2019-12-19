ورشة تنشيطية للتوعية من مرض السل الجذام بعدن
عقدت اليوم بعدن الدورة التنشيطية الخاصة في مرض الجذام والذي تنظمها المؤسسة الطبية الميدانية بتمويل منظمة جلارا الألمانية وبالتعاون مع قطاع الرعاية الصحية الأولية .
وتهدف الدورة إلى اكساب 20 مشارك ومشاركة العاملين في القطاع الصحي بعدن مستوى التحسس التشخيصي لداء الأطباء في اكتشاف حالات الجذام ، التعرف على المعلومات والإحصاءات المتعلق بالجذام على مستوى العالم .
وخلال افتتاح أعمال الدورة التي عقد بحضور المدير التنفيذي للمؤسسة الطبية الميدانية الدكتورة” مها عباد ” – أكدا مدير عام الترصد الوبائي بوزارة الصحة الدكتور ” أدهم عوض ” أهمية الدورة التنشيطية في دعم مكافحة السل بالمحافظات المستهدفة .
وحث المشاركون إلى التفاعل والاستفادة من برامج التوعية والطرق الحديثة التي يعتمدها العالم للوصول إلى نتائج إيجابية لعلاج مرض السل .
مثمنا جهود وتعاون المؤسسة الطبية الميدانية مع مشروع مكافحة الجذام الذي تموله منظمة جلارا الألمانية ، مؤكدا حرص إدارة الترصد الوبائي لنجاح البرامج التوعوية للوصول إلى الهدف المنشود لتخلص من الأمراض المعدية وبمقدمتها السل والجذام .
وقال مدير مشروع دعم برنامج السل و الجذام في اليمن الدكتور ” سالم الجفري ” أن المشروع الذي تموله منظمة جلارا الألمانية – يستهدف خلال يومين 40 مشارك ومشاركة بمحافظة عدن مدة يومين متتالية وذلك ضمن طموح برنامج وزارة الصحة إلى الوصول إلى التقدير الصفري لانخفاض مرض السل والجذام للخطة من 2020 _ 2030 م .. لافتا أن البرنامج ينفذ نفس الدورات التنشيطية و بنفس الهدف بأربع محافظات وهي _ عدن – لحج – تعز – الضالع .