ورشة عمل بالمكلا حول التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الإحصاء بالجهاز المركزي

نظم الجهاز المركزي للإحصاء بمحافظة حضرموت ودار المعارف للبحوث والإحصاء، ورشة عمل حول التحديات والصعوبات التي يواجهها الجهاز المركزي، صباح اليوم الاثنين، بمدينة المكلا.

وتأتي هذه الورشة ضمن الخطة التي رسمتها قيادة دار المعارف للبحوث والإحصاء لتطوير دور الإحصاء بالجهاز المركزي، وتحديد التحديات والصعوبات التي تواجه سير عمل الإحصاء، والبحث عن الحلول المناسبة لتجاوزها مستقبلاً.

وفي مستهل الورشة أوضح مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء الأستاذ سعيد بن إسحاق أن هذه الورشة تأتي لتحديد الصعوبات التي يواجهها الجهاز المركزي ووضع الحلول المناسبة لتسيير عمل الجهاز، والسعي لتطوير عملية الإحصاء وإدخال البيانات بالجهاز.

من جانبه أكد رئيس دار المعارف للبحوث والإحصاء الأستاذ سعيد عبدالله بكران أن جودة المعلومات وسرعة توفيرها من أهم التحديات التي تواجه الأجهزة الإحصائية، وأن الإحصائيات والبيانات لها دور كبير لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال بكران أنه من الضروري العمل على تطوير قاعدة البيانات والمعلومات في حضرموت بطرق قانونية معتمدة، لتعزيز دور الإحصاء ومواكبة التطورات في قياس درجة التقدم الدولي للمجتمعات، مشيراً الى أن البيانات الإحصائية أصبحت مرجعية للمتخصصين في كافة المجالات، لتوجيه استشارات تصب في خدمة تعزيز دور التنمية.

وناقشت الورشة في محوريها التي ألقاها مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء الأستاذ سعيد بن إسحاق محور القانون الإحصائي الذي تطرق الى أهداف وأساليب النشاط الإحصائي وضمان سرية البيانات والمعلومات الإحصائية، وبيّن المحور الثاني التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الإحصاء في الجهاز المركزي.

وأثريت الورشة بالعديد من المداخلات والنقاشات من قبل المشاركين استعرضت جميعها الصعوبات التي تواجه المرافق الحكومية والخاصة في العمل الإحصائي، والسعي الى وضع الحلول الكفيلة بمعالجتها.

وخرجت الورشة بإقرار التوصيات التي اقرّتها لجنة التوصيات بالورشة ممثلة بالأستاذ سعيد عبدالله بكران، وجاء فيها توصية السلطة المحلية بتوجيه المكاتب الوزارية والمنظمات بعدم تنفيذ أي مسح إلا بعد التنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء، وتوفير الإمكانيات لبناء قاعدة بيانات للتنمية المحلية، إلى جانب إشراك جامعة حضرموت للعمل في مهام الإحصاء مع الجهاز المركزي، والسعي إلى رفع وعي الإحصائيين في المجتمع، وعمل حصر للتعداد السكاني بمحافظة حضرموت، والتحضير لعمل حلقة نقاش مع المنظمات الدولية للتخطيط للشؤون الخارجية.

