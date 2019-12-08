اليمن العربي

ورشة عمل في عدن حول العلوم الجنائية وتطبيقاتها العلمية .. فيديو

8 ديسمبر، 2019
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بدات اليوم الأحد في كلية العلوم بجامعة ورشة عمل حول العلوم الجنائية وتطبيقاتها العلمية بمشاركة  (50) طالب وطالبة من كلية العلوم قسم الكيمياء.

 

وفي إفتتاح الورشة، أشار رئيس جامعة عدن، الدكتور، الخضر ناصر لصور، إلى أهمية عقد مثل هذه الورش العلمية التي تهدف إلى تأهيل طلاب قسم الكيمياء بإعطائهم الخلفية العلمية والعملية بعلم الأدلة الجنائية ,التي ستمكنهم من العمل في مجال المختبرات الطبية التحليلية والبحثية الجنائية ,وكذلك تمكنهم من الربط بين التحليل العلمي للأدلة وتطبيق القانون لتحقيق العدالة .

 

وأكد لصور أن جامعة عدن تقف إلى جانب الطلاب وستدعم كافة الأنشطة العلمية والتعليمية التي من شأنها تأهيلهم ورفع مستواهم العلمي الذي لن ينحصر في الورش الداخلية فقط ,وإنما سيتم الترتيب والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لخلق تعاون مشترك مع الدول المتطورة في هذا المجال ,كون برنامج الكيمياء الجنائية مهم في الحياة اليومية والعملية للحد من الجريمة, والكشف عنها بالطرق العلمية المدروسة .

 

من جانبه أوضح عميد كلية العلوم، الدكتور، شائف محمد قاسم، أن الهدف السامي من هذه الورشة هو ربط جامعة عدن بالمجتمع وكذلك البحث حول الجريمة .. مشيراً إلى أن قسم الكيمياء يعتبر الأساس في العلوم الجنائية وتطبيقاتها العلمية, من خلال التحاليل والعديد من الأمور العلمية البحثية في هذا المجال.

 

وستقدم خلال الورشة التي تستمر يومين العديد من المحاضرات العلمية في مجال المخدرات والتعرف عليها وآثارها والعلوم الجنائية وتعريفها وتطبيقها .

 

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