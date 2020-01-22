وزارة التخطيط تناقش البرنامج الاستثماري للعام الجاري ومستوى تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا

ناقش اجتماع موسع برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، البرنامج الاستثماري للوزارة للعام الحالي.



وأكد وزير التخطيط على أهمية تأهيل وتدريب كوادر الوزارة داخلياً وخارجيا بما يتلائم ودورها المستقبلي في إدارة وتنفيذ المشاريع وإعادة الإعمار وأن على الوزارة حل أي صعوبات تعترض سير تنفيذ المشاريع بشكل عام وخاصة الممولة دولياً.



واستعرض نائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز ما أنجزه الصندوق العام الماضي وخطته للعام الحالي.. لافتا الى أهمية توريد مخصصات الصندوق من إيرادات النفط.



وجرى مناقشة مستوى تنفيذ المشاريع المتعثرة منذ اندلاع الحرب وضرورة استئناف المشروعات المتعثرة ضمن البرنامج الاستثماري للعام الحالي 2020، وتنفيذها استناداً لأولوياتها على مستوى الجمهورية.



كما جرى استعراض مستوى تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً وأهمية سرعة إنجازها وحل أي معوقات قد تؤدي إلى تأخير التنفيذ، ومن تلك المشاريع طريق المكلا- سيحوت والطريق البحري في عدن وغيرها .