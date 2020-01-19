وزارة التربية والتعليم: اقتحام مبنى الوزارة يخدم التيار المعطل لاتفاق الرياض

عدن (تحديث نت )خاص:

أصدرت وزارة التربية والتعليم بالعاصمة عدن بيانا أدانت فيه واقعة اقتحام مبنى الوزارة من قبل نقابة المعلمين الجنوبيين.

وقال بيان الوزارة إن “ما تسمى نقابة المعلمين الجنوبيين قامت صباح اليوم الأحد باقتحام مبنى ديوان وزارة التربية والتعليم بالعاصمة عدن، من خلال مجاميع دفعت بها هذه النقابة المزعومة لاقتحام المبنى بالقوة”.

وأكد البيان أن “تلك المجاميع اقتحمت المبنى وقامت بالتهجم على الموظفين وطردهم من مكاتبهم بالقوة بهدف تعطيل العمل وخلق الفوضى داخل المبنى”.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن “الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي أصبحوا شركاء بعد التوقيع على اتفاق الرياض، والإجراءات التي تتم من قبل نقابة المعلمين الجنوبيين لا تخدم إلا التيار المعطل”.. مؤكدة أن “هذه الواقعة وهذا الإغلاق القسري والعدواني سيعطل عمل الوزارة، والذي بدوره سيعرقل الإجراءات المتعلقة بتسيير شؤون الوزارة المختلفة”.

وأعلنت الوزارة في بيانها أنها “لن تفتح أبوابها إلا بعد تأمينها وحمايتها من قبل الجهات الأمنية”، وحملت “ما تسمى بنقابة المعلمين الجنوبيين مسؤولية تعطيل أعمالها بما في ذلك مسؤوليتها عن تأخير إصدار كشوفات مرتبات المعلمين لشهر يناير ٢٠٢٠م”.

الجدير بالذكر أن النقابة فرضت الإضراب على المعلمين وإغلاق المدارس بالتهديد والوعيد، ليصل بها الأمر إلى إغلاق ديوان الوزارة التي ترعى حقوق المعلمين وتسعى إلى توفير وصرف رواتبهم، إلى جانب نقل الطلاب وصرف شهاداتهم، والكثير من قضايا التربية والتعليم

