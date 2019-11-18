وزارة التربية والتعليم بصنعاء تصدر توجيه جديد(وثيقة)

أصدرت وزارة التربية و التعليم بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، توجيه جديد لمكاتبها في العاصمة صنعاء و المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

و تضمن التوجيه، الذي اطلع عليه “المشهد اليمني” تأخير الطابور المدرسي لمدة نصف ساعة بدء من اليوم الاثنين، بسبب انخفاض درجات الحرارة، خصوصا في المحافظات الجبلية.

وبين التوجيه بأن يتم تأخير الطابور بما لا يقل عن نصف ساعة خلال ما تبقى من فصل الشتاء، و بما يتناسب مع درجات الحرارة لكل محافظة.

ويأتي التوجيه بعد مناشدة تحذيرية عاجلة وجهها الفلكي اليمن عدنان الشوافي، بسبب برد الشتاء الذي سيطال طلاب المدارس في ظل الظروف المعيشية الصعبة.