وزارة التربية والتعليم تصدر توجيهات هامة بشأن المعلمين وصرف مرتباتهم

اصدرت وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، توجيهات لأول مرة منذ اندلاع الحرب في اليمن بمعالجة مشكلة المعلمين النازحين وصرف مرتباتهم.

ووجّه وزير التربية والتعليم عبدالله لمس، إدارة الموارد البشرية في الوزارة بإعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمعلمين النازحين من أجل استكمال إجراءات صرف مرتباتهم عبر وزارة المالية.

وقال الوزير “لمس”، خلال اجتماعه بمدير عام الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم ناصر الهدار، الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن؛ إن الوزارة حرصية على الاهتمام بالمعلمين وتسوية أوضاعهم بما يسهم في تخفيف معاناتهم جراء الحرب الدائرة في البلاد.

ويعاني المعلمين النازحين من تأخر صرف مرتباتهم، وتقاعس الجهات الحكومية عن توفير حلول لمشكلة صرف المرتبات الخاصة بهم، الأمر الذي يفاقم من وضعهم الإنساني في ظل ظروف التشرد والنزوح.