وزارة التربية والتعليم تطلق منصة يمن للتعليم عن بُعد.. للمرحلتين الأساسية والثانوية

أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، المنصة التعليمية الإلكترونية (يمن)، لطلاب وطالبات المرحلة الأساسية والثانوية.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد دعت الوزارة، الطلاب والطالبات من الصف الأول أساسي حتى الصف الثالث ثانوي إلى الاستفادة من دروس المنصة التعليمية المقدمة على موقعها الإلكتروني، وعبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك، تلجرام، تويتر، وقناتها على يوتيوب”( الروابط اسفل الخبر).

وقد حضر تدشين المنصة، وزيرا التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف، ونائب وزير الإعلام الدكتور حسين باسليم ووكيل وزارة التربية لقطاع المناهج الدكتور صالح الصوفي.

وأكد الدكتور لملس، أهمية إطلاق المنصة التعليمية الإلكترونية للتعليم عن بُعد من أجل المساهمة في إيصال الدروس العلمية للطلاب للاستفادة منها في التحصيل العلمي في ظل جائحة كورونا والتوقف الاضطراري عن التعليم، وذلك لتجنب الطلاب التجمعات.

من جانبه أكد الدكتور باسليم،على أهمية الجهود المبذولة في إطلاق المنصة من جانب وزارات التربية والاتصالات والإعلام باعتبار تلك المنصة البديل الأنسب لتلقي الطلاب الدروس العلمية في ظل هذه الظروف.

بدورها أوضحت مدير عام التعليم الإلكتروني بوزارة التربية ناهد عمر، أن منصة يمن هي منظومة للتعليم عن بُعد، وتضم دروسا تعليمية مسجلة على شكل مقاطع فيديو، ومكتبة رقمية ودروس محوسبة تشمل كل المواد الدراسية، وأنه تم إعداد المواد التعليمية وفقاً لمناهج وزارة التربية.

وفي الـ23 من مارس الماضي قررت الحكومة اليمنية، تمديد تعليق العملية التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها حتى 30 مايو/ أيار المقبل، في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه رئيس اللجنة العليا للطوارئ بالحكومة اليمنية، سالم الخنبشي، وجه بتمديد تعليق التعليم العام، والجامعي، والفني، والمهني، اعتبارا 23 مارس الماضي، وحتى 30 مايو المقبل.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت، في 14 مارس، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية لمدة أسبوع، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها لمواجهة كورونا.

كما تضمنت الإجراءات إغلاق المنافذ الجوية والبرية وإيقاف رحلات الطيران، وإغلاق الأسواق وصالات الأفراح والحدائق العامة، إضافة لتعليق كافة الفعاليات والأنشطة الرسمية.

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