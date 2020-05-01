اليمن العربي

وزارة الخارجية تدين حادث بئر العبد الإرهابى

2 مايو، 2020
0

 

أدانت وزارة الخارجية اليمينة بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بجنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من افراد الجيش المصرى.وفق سبأ.

وأكدت وقوف اليمن إلى جانب مصر في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب، وتعبر عن دعمها الكامل لكل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وجددت موقف اليمن الثابت الرافض للتطرف والإرهاب بكافة اشكاله وصوره، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

# اليمن
# مصر
# .
# سيناء
# الجيش
# مواجهة
# التطرف
# وزارة الخارجية

إقرأ الخبر من المصدر

إقرأ أيضاً المزيد من اخبار اليمن العاجلة
Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الإرهابى الخارجية العبد بئر تدين حادث وزارة

إقرا أيضا

Photo of المشتركة تكسر زحفاً حوثياً في حيس جنوب الحديدة

المشتركة تكسر زحفاً حوثياً في حيس جنوب الحديدة

2 مايو، 2020
Photo of تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في تعز 

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في تعز 

1 مايو، 2020
Photo of نادي القضاة ينعي أسرة القاضي محمد علي صالح

نادي القضاة ينعي أسرة القاضي محمد علي صالح

1 مايو، 2020
Photo of الرئيس هادي يؤكد على ضرورة لم الشمل بين رفقاء السلاح في سقطرى

الرئيس هادي يؤكد على ضرورة لم الشمل بين رفقاء السلاح في سقطرى

1 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WhatsApp Viber
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق