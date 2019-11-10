وزارة الخارجية تعلن مباشرة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن

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اعلنت وزارة الخارجية عن استئناف كافة أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن؛ ابتداء من يوم غد الأحد 10 نوفمبر 2019.

وذكرت الوزارة في تغريدة على حسابها في “تويتر”، إن قرار استئناف عمل الوزارة من عدن جاء بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض.

وكان الرئيس هادي قد وجّه، كافة الأجهزة الحكومية بالاستعداد لتنفيذ بنود اتفاق الرياض على أرض الواقع