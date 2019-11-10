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وزارة الخارجية تعلن مباشرة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن

الخبر اليمني الخبر اليمني منذ 4 دقائق
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وزارة الخارجية تعلن مباشرة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن

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وزارة الخارجية تعلن مباشرة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن

تم النشر منذُ 9 ساعات

مبنى الخارجية اليمنية في عدن

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اعلنت وزارة الخارجية عن استئناف كافة أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن؛ ابتداء من يوم غد الأحد 10 نوفمبر 2019.
وذكرت الوزارة في تغريدة على حسابها في “تويتر”، إن قرار استئناف عمل الوزارة من عدن جاء بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض.
وكان الرئيس هادي قد وجّه، كافة الأجهزة الحكومية بالاستعداد لتنفيذ بنود اتفاق الرياض على أرض الواقع

yemen اليمن عدن وزارة الخارجية اليمنية

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