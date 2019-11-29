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وزارة الخدمة المدنية تعلن يوم الاحد القادم اجازة رسمية

ابابيل نت ابابيل نت منذ 29 دقيقة
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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اليوم الخميس، اعتماد يوم الأحد القادم إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وذلك بمناسبة الذكرى الـ 52 ليوم الاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر.

  وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء اليمنية(سبأ) : “استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية وكون الاجازة تصادف يوم السبت فقد تم الاستعاضة عنها باليوم التالي الأحد الموافق 1 ديسمبر2019م”.

  وعبرت الوزارة عن اسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية وإلى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة.  

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