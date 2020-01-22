ابابيل نت

وزارة الدفاع تدعو الجيش اليمني الى استعادة العاصمة صنعاء من سيطرة الحوثيين

22 يناير، 2020
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دعت وزارة الدفاع اليمنية، الأربعاء، قوات الجيش إلى التقدم نحو العاصمة صنعاء؛ لاستعادتها من الحوثيين المسيطرين عليها منذ أكثر من 5 سنوات.

جاء ذلك في تصريح لقائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، اللواء الركن صغير حمود بن عزيز، نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

وقال عزيز: “ندعو أبطال الجيش الوطني إلى التقدم نحو العاصمة صنعاء؛ لاستعادتها من قبضة المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران”.

وتابع: “هذه هي المعركة الحاسمة للتخلص من الكهنوت الحوثي.. موعدنا صنعاء بإذن الله”، وفق المصدر.

ومنذ أيام، تخوض قوات الجيش اليمني معارك ضد الحوثيين في مديرية نهم الجبلية الوعرة شرقي صنعاء، استطاعت خلالها السيطرة على تلال جبلية وكبدت الحوثيين خسائر بشرية ومادية.

 

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