اليمن العربي

وزارة الدفاع تعتمد 300 رتبة عسكرية لمعلمي الإصلاح في تعز

اليمن العربي اليمن العربي منذ 10 دقائق
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كشفت مصادر عسكرية عن قيام وزارة الدفاع خلال الأيام الماضية، بإعتماد 300 رتبة عسكرية للمعلمين المنتمين إلى حزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن بمحافظة تعز .

ونقل موقع نيوز يمن عن مصدر عسكري قوله، “اعتمدت وزارة الدفاع 300 رتبة قبل أيام تبدأ من “ملازم ثاني” وتنتهي بـ”عقيد” لمدرسي تنظيم الإخوان ومليشيات الحشد التابعة لهم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ونائبه” .

وطبقا للمصدر، منحت الرتب لمدرسي الإخوان وعناصر الحشد، وأدرجوا في قوائم الألوية، “اللواء الخامس رئاسي 130 رتبة، واللواء الرابع مشاة جبلي 70 رتبة، واللواء 17 مشاة 50 رتبة، واللواء 145 مشاة 50 رتبة”، وحرمت بقية الألوية، من أبرزها اللواء 35 مدرع واللواء 22 ميكا.

وهذه ليست أول مرة تعتمد فيها وزارتا الدفاع والداخلية رتبا عسكرية وأمنية لمحافظة تعز، وتوزع بمعايير حزبية، ويستحوذ مدرسو تنظيم الإخوان على نصيب الأسد منها بفعل سيطرتهم على المؤسستين بالإضافة إلى مؤسسة الرئاسة.

ويهدف تنظيم الإخوان من خلال ترقيات عناصرهم دون غيرهم إحكام سيطرتهم على مؤسستي الجيش والشرطة في المحافظة، في ظل عرقلتهم اعتماد ضباط وأفراد الجيش والأمن السابقين المنضمين للشرعية.
 

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اليمن العربي

اليمن العربي

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