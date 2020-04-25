اليمن العربي

وزارة الزراعة تؤكد ان المنتجات الزراعية تخضع للمواصفات والمقاييس

26 أبريل، 2020
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أكد وكيل وزارة الزراعة والري المهندس أحمد الزامكي، ان كافة المنتجات الزراعية التي يتم انتاجها في اليمن (ماعدا المناطق التي تستغلها مليشيات الحوثي ) سواءً كانت للاستهلاك المحلي او للتصدير، تخضع للمواصفات والمقاييس ولكل أنواع الفحص والتدقيق من المزارع الى المرشد والمختص.

 

 

واضاف في  تصريح  وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الوزارة تحرص للحفاظ على جودة الأصناف وتطويرها التي تساهم في استدامتها واستمرارية تسويقها محلياً وخارجياً بشكل موسمي.

 

واوضح الزامكي ان الوزارة اطلعت على بعض ما نشر حول عملية ري بعض المزارع بمياه المجاري في ضواحي العاصمة صنعاء التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي وان الوزارة تهيب بهؤلاء عدم السماح باستغلال مزارعهم لاستخدام مثل هذه المياه الملوثة والتي تعود على المواطن بالأمراض والاوبئة، والوقوف ضد كل من يحاول جني المال على حساب مزرعته ورفض تسخيرها لمثل هذا العبث الذي طال كل مناحي الحياة بعد انقلاب المليشيات الحوثية منذ العام 2014.

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