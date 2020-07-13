عدن الغد

وزارة الزراعة تنفذ برنامج مكافحة الجراد الصحراوي في المحافظات المحررة

13 يوليو، 2020
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وزارة الزراعة تنفذ برنامج مكافحة الجراد الصحراوي في المحافظات المحررة

تنفذ وزارة الزراعة والري ، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو) خلال الأيام القادمة ، حملة لمكافحة الجراد في محافظتي مأرب والمهرة ضمن برنامج مكافحة الجراد الصحراوي في المحافظات المحررة.
وأوضح مدير عام الادارة العامة لوقاية النبات علي الشيباني ، ان البرنامج يستهدف محافظات ( عدن ، لحج ، ابين ، شبوة ، مأرب ، حضرموت ،المهرة ) ويتضمن تكوين فرق ميدانية للقيام بمكافحة الجراد بالتنسيق مع السلطات المحلية..مشيراً الى ان الحملة انطلقت الأسبوع الماضي في وادي حضرموت ، حيث قامت بمكافحة الجراد الصحراوي بمساحة 175 هكتار خلال 5 ايام ، وفي محافظة شبوة بمساحة الف و 140 هكتار .
من جانبه اكد الممثل المقيم لمنظمة الفاو في اليمن الدكتور حسين جادين ، استعداد المنظمة زيادة التمويل لمكافحة الجراد بالشراكة مع الوزارة لحماية سبل العيش وتحقيق الامن الغذائي ، ومواصلة الحملة حتى القضاء التام على الجراد في المحافظات المستهدفة .
 

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