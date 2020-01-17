وزارة الشباب والرياضة تلتقي مسؤول أجندة الشباب في صندوق الأمم المتحدة للسكان

التقى وكيل قطاع الرياضة خالد صالح حسين اليوم الخميس بمسؤول أجندة صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وائل العمري لبحث سبل التعاون بين الوزارة UNFPA في تعزيز دور الشباب في ديوان وزارة الشباب والرياضة في العاصمة المؤقتة عدن.



وناقش الوكيل خالد صالح مع ممثل UNFPA سبل تعزيز التعاون المشترك فيما يخص الجانب الشبابي وتعزيز الدور الشبابي في المجتمع .



وفي اللقاء الذي حضره عدد من مدراء العموم بديوان الوزارة قدم عبدالله عبدالقادر وعبدالمعين الحماطي رؤية قطاع الشباب لعام 2020م التي منها لقاء مع قيادات شبابية للاستماع لهموم الشباب وتعزيز التعاون بين الشباب والوزارة في تعزيز تمكين دور الشباب من خلال المبادرات الشبابية وتمكينهم في المجتمع .



واتفق الطرفان على التواصل مع قطاع الشباب لبلورة آلية مشتركة بين الوزارة UNFPA لتمكين الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع .



حضر اللقاء خالد الخليفي الوكيل المساعد لقطاع الرياضة وحسن عبدربه القائم بأعمال مكتب الوزير فرحان المنتصر مديرعام الاعلام وعلاء إيهاب منسق صندوق الامم المتحدة للسكان UNFPA .