وزارة الصحة اليمنية تعلن خلو اليمن من كورونا بعد شفاء الحالة المصابة في حضرموت

أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لشؤون الرعاية الصحية، الدكتور، علي الوليدي، شفاء الحالة المرضية من فيروس كورونا والمسجلة بمحافظة حضرموت ، مدينة الشحر بعد اجراء الفحوصات الطبية والسريرية للمريض وبالاضافة الى نتائج الفحوصات المخبرية للمريض ومخالطيه وجميعها كانت سلبية .

وقال في منشور على حسابه في الفيسبوك، أنه وزارة الصحة سوف تعمل بمواصلة كل التدابير الاحتياطية والارشادات الوقائية المتبعة لمثل هذه الحالة وفقا لإرشادات منظمة الصحه العالمية

وشدد الوليدي على ضرورة تطبيق التباعد الإجتماعي للوقاية من الفيروس وذلك حرصاً على سلامة المواطنين واخذ كل التدابير والاحترازات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد .. مشيراً إلى أن هر رمضان المبارك حل هذا العام في ظل استمرار جائحة كوفيد-19 .

وأضاف “ويجب علينا التعاون والالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي المرض منها تجنب التجمعات التي تحدث في الأسواق والأماكن العامة” .