كريتر سكاي

وزارة الصحة بعدن تناقش مع الاوتشا خطة الاستجابة للعام 2020

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 12 دقيقة
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كريتر سكاي/خاص

ناقش وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور جلال باعوضه ، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن ،مع مسئول الشؤون الإنسانية بمنظمة الاوتشا مهند مكي،الإعداد والتخطيط لخطة الاستجابة للعام ٢٠٢٠ م ،وعمل المنظمات وطريقة تسجيل مشاريعها لدى وزارة الصحة.

واستعرض وكيل وزارة الصحة مع مسؤول الشؤون الإنسانية بمنظمة الاوتشا، آلية منح المشاريع لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني وطريقة الاجتماع مع الشركاء والمانحين لمناقشة ما تم انجازه في مشاريعهم.

و شدد الوكيل باعوضه ، على ضرورة ربط المانحين والشركاء في نظام واحد يكون هو البوابة لمتابعة الشركاء حتى يتم التمكن من الاطلاع على فاعلية تدخلات المنظمات واماكن تدخلهم.

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الاستجابة الاوتشا الصحة بعدن تناقش خطة للعام مع وزارة
كريتر سكاي

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