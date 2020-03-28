وزارة الصحة تتسلم أجهزة وإمدادات طبية لمواجهة "كورونا"

تسلم البرنامج الوطني للامداد الدوائي بوزارة الصحة والسكان اليوم السبت كمية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية مقدمة من البنك الدولي عبر منظمة الصحة العالمية لمواجهة انتشار وباء “كورونا”.

وتسلم الأجهزه الدكتور “علي الوليدي” وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.

وتشتمل الشحنة الطبية علی 60 جهاز تنفس صناعي ومعدات للسلامة المهنية كالملابس والكمامات والقفازات والمعقمات المختلفه.

وسيتم توزيع المعدات الطبية علی مراكز العزل في عموم محافظات البلاد بما فيها الواقعة تحت سيطرة مليشيا الانقلاب،

وأعرب الدكتور “علي الوليدي” في تصريح صحفي “عن أمله في أن تسهم هذه المعدات في سد جزء من الاحتياج الكبير لمرافقنا الصحية من المعدات المتصله بمجابهة فيروس كورونا”.

وأشار “الوليدي” إلی أن الوزارة ستتسلم خلال اليومين المقبلين 81 سيارة إسعاف و6 عربات متنقلة في إطار الدعم السعودي الاماراتي السابق للقطاع الصحي، وسيتم توزيعها وفقا وخطة التوزيع المقره في وزارة الصحة.