كريتر سكاي

وزارة الصحة تستلم أكياس خاصة لنقل المتوفين من فيروس كورونا في اليمن

27 مارس، 2020
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(كريتر سكاي):خاص

أستلمت اليوم وزارة الصحة العامة والسكان من مقرها الرئيسي بالعاصمة عدن اكياس خاصة لنقل موتى فيروس كورونا. 

وتسلمتها وزارة الصحة العامة والسكان  كثيرة  من هذا النوع عبر احدى المنظمات الدولية العاملة في اليمن. 

وجاء هذا من اجل موتى فيروس كورونا في حالة انتشر باليمن .

وسوف تقوم وزارة الصحة بتوزيع هذه الكميات على مختلف محافظات الجمهورية المحررة.

الجدير بالذكر ان اليمن لم تسجل اي اصابة بفيروس كورونا لحتى هذه اللحظة وفقا لوزارة الصحة العامة والسكان.

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