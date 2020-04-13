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وزارة الصحة تناقش استعداداتها لمواجهة فيروس كورونا

13 أبريل، 2020
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وزارة الصحة تناقش استعداداتها لمواجهة فيروس كورونا

عقدت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الأحد بعدن، اجتماعاً لمناقشة أهم التطورات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتخاذها بعد ظهور أول حالة لفيروس كورونا في اليمن.
وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر البرنامج الوطني للإمداد الدوائي أهم التطورات والإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها بعد ظهور أول حالة لفيروس كورونا في اليمن، ومدى الاستعدادات المتخذة في مراكز الحجر الصحية بالمحافظات اليمنية.
حيث أكد الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية على ضرورة تسريع الإجراءات الاحترازية والوقائية في المراكز المعتمدة وتجهيزها، وشدد على الجميع تحمل المسؤلية الانسانية من كلاً من منصبه ومكانه، وبما يمليه علينا الضمير والواجب الانساني لمكافحة هذا الوباء.
وأشار الوليدي إلى أنه حان الوقت بأن يظهر دور وزارة الصحة بتحملها المسئولية أمام الوطن في مثل هذه الأزمات والأوبئة والترصد لمكافحة انتشارها، وتكثيف الجهود للخروج إلى بر الأمان.
وحث الوليدي مدارء العموم ووكلاء الوزارة على المتابعة المستمرة والاطلاع على مدى تنفيذ وجاهزية المحاجر الصحية، ونبذ الاختلافات وتوحيد الجهود وترك المناكفات السياسية والعمل تحت مضلة واحدة، وتوفير جميع المتطلبات الضرورية للعاملين في مراكز الحجر الصحية في المحافظات اليمنية وتذليل الصعاب لمحاربة هذا الوباء العالمي الي بدأ بالانتشار.
كما أكد على توحيد الخطاب الإعلامي وترك كل ما يدار في وسائل الاتصال الاجتماعي، وأخذ المعلومات من الجهات المختصة وعدم نشر الرعب والاشاعات في المجتمع.
وأشاد الوليدي بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها السلطة المحلية في محافظة حضرموت، والتي تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة المواطنين من مخاطر فيروس كورونا.
حضر الاجتماع د.عبدالقادر الباكري رئيس الهيئة العليا للأدوية, د. إشراق السباعي وكيا مساعد لقطاع السكان, د. جلال باعوضة وكيل مساعد لقطاع التخطيط والتنمية, د, عبدالناصر النمير مدير عام مكتب الوزير, د. سعاد الميسري مدير عام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي, د. أدهم محمد عوض مدير عام مكافحة الأمراض والترص الوبائي, د. محمد مصطفى مدير عام صحة الأسرة, د. عبدالرقيب مدير عام الطب العلاجي, إيمان محرم مدير عام الشؤون القانونية, ووفد من منظمة الصحة العالمية.

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