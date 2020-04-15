وزارة الصحة توزع سيارات اسعاف على المحافظات اليمنية

وزعت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الثلاثاء، سيارات إسعاف لبعض المحافظات اليمنية، بدعم من منظمة الصحة العالمية، وبتمويل سعودي إماراتي، حسب الخطة المعتمدة من وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم.

وأوضحت إدارة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بأنه تم صرف سيارات الإسعاف المقرر توزيعها على المحافظات اليمنية بالخطة المعتمدة من وزارة الصحة العامة والسكان للمرحلة الثانية.

وشمل التوزيع اليوم المحافظات: لحج، أبين، شبوة، الضالع، وحضرموت بواقع 6 سيارات لكل محافظة وعيادة متنقلة، لتدخل في خدمة الإسعافات لسرعة نقل المرضى والإصابات المرورية وإنقاذها لتصل إلى أقرب مركز صحي أو مشفى لتلقي الرعاية الطبية في الوقت المناسب.

وأشارت وزارة الصحة العامة والسكان إلى أن سيارات الإسعاف التي تم توزيعها للمحافظات مجهزة بمعدات وأجهزة إسعافية، لنقل الحالات الحرجة خاصة من المديريات إلى مركز المحافظة، أو من النقاط الأمنية أثناء الحوادث المرورية في الخطوط العامة، تحقيقاً لسرعة نقلها إلى أقرب مركز صحي لتلقي العناية الصحية.

وأكدت الوزارة على ضرورة الاستخدام الأمثل لسيارات الإسعاف في الحالات الضرورية والطارئة وبما يسهم في الاستفادة منها لأطول فترة ممكنة.

وأشاد مدراء مكاتب الصحة في المحافظات بدور وزارة الصحة في تقديم خدمات نوعية للمرضى والمجتمع، ودعوا على تعزيز الجهود والتنسيق بين وحدات القطاع الصحي بالمحافظات بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الطبية والصحية للتخفيف من معاناة المواطنين من خلال توفير الخدمات الصحية المناسبة.