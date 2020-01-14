وزارة الصناعة تناقش مع برنامج الأغذية العالمي نتائج النزول الميداني لمخازن البرنامج بـ #عدن

بحث نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، اليوم، مع نائب مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن علي رضا ومدير مكتب البرنامج في عدن أصف بوتو، آلية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين .

وناقش اللقاء الذي ضم وكيل وزارة الصناعة علي عاطف، ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس حديد الماس، نتائج نزول اللجنة المشكلة من الوزارة وهيئة المواصفات إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي.

وأكد الوالي على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، مثمناً جهود برنامج الأغذية العالمي في الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكداً استعداد الوزارة والجهات ذات العلاقة للتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ مشاريع البرنامج .

من جانبه أكد مدير المكتب الفرعي لبرنامج الاغذية العالمي بعدن اصف علي بوتو ان برنامج الاغذية العالمية يبذل جهودا حثيثة ويحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة في استقبال الكميات الهائلة للمساعدات في ظل الظروف الاستثنائية ويعمل على إيصال مواد المساعدات الى مختلف المحافظات المستهدفه وفق آلية توزيع منظمة ، لافتاً الى انه في عام ٢٠١٩م تم توزيع مليون طن متري .

حضر اللقاء ضابط الشؤون الحكومية والعلاقات الخارجية الدكتور جمال المجالي ، ومدير ادارة استقرار السوق وحماية المستهلك فضل صويلح ، مدير ادارة تنمية الاستثمار صادق عبدالرحيم .

من- رضوان المسوري