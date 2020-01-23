وزارة الكهرباء: لا يوجد عجز بتوليد عدن وانقطاع التيار في بعض المناطق لهذا السبب؟!

أكد المتحدث الرسمي في وزارة الكهرباء محمد المسبحي اليوم الخميس أنه لا يوجد عجز كهربائي في التوليد بحسب نشرة التحكم الوطني أمس واليوم نتيجة ضخ الوقود والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

واشار الى أن الانقطاع في التيار الكهربائي في بعض مناطق مدينة عدن الأمس واليوم لم ينتج عن وجود عجز في الإنتاج ولكنه بسبب تفاقم أعمال سرقة التيار والربط العشوائي المباشر.

وتشير النشرة الى وصول اجمالي التوليد في الى 217 ميجا واجمالي استهلاك احمال عدن 204 ميجا وطاقة مرسلة من عدن الى محافظات “لحج ابين الضالع” تقدر 14 ميجا.

وقال المسبحي في تصريح صحفي: بعد الانتهاء من ضخ مادة الديزل صباح امس شهدت عدن تحسن واضح وملحوظ في إستمرارية الخدمة باستثناء الأحياء الواقعة تحت جحيم الربط العشوائي المباشر.

ولفت الى ان هناك أيادي تقوم بالربط العشوائي وتتعمد أن تبقي عدن أسيرة لمعاناة تفاقم الانطفاءات الكهربائية وتدمير شبكة التوزيع خاصة في مناطق أطراف ووسط عدن وهذا سيدفع بشبكة الكهرباء إلى ماهو أسوأ وأفضع.

مشيرا إلى أن الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية وبشكل مستمر من عمليات الربط العشوائي المزدوج من خطين عرضت عدد من الخطوط الكهربائية والفيوزات والمحولات إلى الاحتراق في مناطق مختلفة لمديريات عدن ، مما أدى إلى أنقطاع التيار على اجزاء كبيرة وحرمان القاطنين في تلك المناطق الواقعة تحت جحيم الربط العشوائي المباشر من نعمة أستمرار خدمة التيار الكهربائي.

ونوه المسبحي الى ان المؤسسة العامة للكهرباء سبق وابدت تفهمها وتعاطفها إحساسا بمعاناة الناس وتعقيدات ظروفها المعيشية من خلاا تقديم تسهيلات كبيرة تساعدهم على سداد ما عليهم من قيمة الاستهلاك الشهري وبأثر مباشر ودون تأثير كبير على ميزانية الأسرة

واختتم المسبحي تصريحه بالقول: نكرر دعوتنا للمواطن الكريم على دعم المؤسسة العامة للكهرباء في استمرار وديمومة عملها من خلال سرعة سداد فواتير الاستهلاك والامتناع عن الربط العشوائي المباشر لضمان انقاذ الشبكة العامة من أعمال التخريب وتحسين خدمات المؤسسة العامة للكهرباء المقدمة للجميع.

وتهيب المؤسسة العامة للكهرباء بالأخوة المواطنين الوقوف ﺍﻟﺠﺎﺩ أمام هذه الظاهرة الخطيرة ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ على الشبكة و تناشد شرطة عدن وكافة الجهات الأعتبارية بتحمل مسؤوليتها وحماية مكونات الشبكة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن وأن المؤسسة العامة للكهرباء بإعلانها هذا تخلي مسؤوليتها الكاملة عن أي أنقطاعات تحدث لا سمح الله نتيجة هذه الأعتداءات المتكررة على منظومة الشبكة ﺍلكهرﺑﺎﺋﻴﺔ والتي تزايدت وتيرتها خلال هذة الأيام.