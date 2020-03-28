وزارة المغتربين تكشف عن عدد اليمنيين المصابين بفيروس كورونا حول العالم

ذكر نائب وزير شؤون المغتربين “محمد العديل” اليوم السبت، أن المصابين بفيروس كورونا حول العالم لا يتجاوز عددهم 10 أشخاص.

وتابع “العديل” في حسابه على “فيس بوك”، “مسؤوليتنا وواجبنا تجاه المغتربين اليمنيين يحتمان علينا متابعة اوضاعهم الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا”.

وأضاف الوزير “لمن يسأل عن احصائيات المصابين من اليمنيين المغتربين فإننا من خلال متابعة ملحقيات شؤون المغتربين والجاليات اليمنية وبشكل يومي، نعرف عدد المصابين جيدا في مصر والامارات والسعودية وتركيا والهند”.

وأوضح المسؤول أنه يتم التواصل بهم (بالمصابين) والاطمئنان عليهم من خلال ملحقي شؤون المغتربين والجاليات.

وبين “العديل” أن أرقام الإصابات في اليمنيين لا تتجاوز العشرة إلى يومنا هذا السبت، وجميعهم في طريقهم الى الشفاء.