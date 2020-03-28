اليمن العربي

وزارة المغتربين تكشف عن عدد اليمنيين المصابين بفيروس كورونا حول العالم

28 مارس، 2020
0

 

ذكر نائب وزير شؤون المغتربين “محمد العديل” اليوم السبت، أن المصابين بفيروس كورونا حول العالم لا يتجاوز عددهم 10 أشخاص.

 

وتابع “العديل” في حسابه على “فيس بوك”، “مسؤوليتنا وواجبنا تجاه المغتربين اليمنيين يحتمان علينا متابعة اوضاعهم الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا”.

 

وأضاف الوزير “لمن يسأل عن احصائيات المصابين من اليمنيين المغتربين فإننا من خلال متابعة ملحقيات شؤون المغتربين والجاليات اليمنية وبشكل يومي، نعرف عدد المصابين جيدا في مصر والامارات والسعودية وتركيا والهند”.

 

وأوضح المسؤول أنه يتم التواصل بهم (بالمصابين) والاطمئنان عليهم من خلال ملحقي شؤون المغتربين والجاليات.

 

وبين “العديل”  أن أرقام الإصابات في اليمنيين لا تتجاوز العشرة إلى يومنا هذا السبت، وجميعهم في طريقهم الى الشفاء.

 

# مصر
# فيس بوك
# .
# اليمنية
# وزير
# فيروس
# أشخاص
# العالم
# كورونا

مواضيع قد تهمك

الوسوم
العالم المصابين المغتربين اليمنيين بفيروس تكشف حول عدد عن كورونا وزارة

إقرا أيضا

Photo of ضبط مطاعم مخالفة لقرار حظر التجوال في المكلا

ضبط مطاعم مخالفة لقرار حظر التجوال في المكلا

28 مارس، 2020
Photo of أمن المهرة يمنع دخول القات نهائيا

أمن المهرة يمنع دخول القات نهائيا

28 مارس، 2020
Photo of الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من مخاطر كورونا على نازحي اليمن

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من مخاطر كورونا على نازحي اليمن

28 مارس، 2020
Photo of نائب الرئيس يطلع على الأوضاع الخدمية والتنموية في محافظة لحج

نائب الرئيس يطلع على الأوضاع الخدمية والتنموية في محافظة لحج

28 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق