وزارة حقوق الإنسان تختتم ورشة عمل حول "صحافة البيانات " بعدن

برعاية وزير حقوق الإنسان الدكتور” محمد محسن عسكر” أختتم صباح اليوم الخميس في مقر وزارة حقوق الإنسان بالعاصمة عدن ورشة تدريبية خاصة حول ( صحافة البيانات في سياق حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي ) التي تنظمها وزارة حقوق الإنسان ومؤسسة الصحافة الإنسانية والتي استمرت خلال الفترة 4- 5 ديسمبر 2019 م بمشاركة عدد من الصحفيات والإعلاميين والناشطين من مختلف وسائل الإعلام.

يأتي ذلك ضمن إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان ” وحملة (16) يوم لمناهضة العنف ضد المرأة “.

وفي اختتام الورشة ألقى مستشار العلاقات العامة في وزارة حقوق الإنسان “محمد ألمفلحي “كلمة مرحبا بجميع الحاضرين والحاضرين ونقل فيها تحيات وكلمة بالنيابة عن معالي وزير حقوق الإنسان الدكتور/ “محمد عسكر” مؤكد إن نجاح الورشة تأتي بتضافر كافة الجهود التي تقوم فيه نخبة من كوادر حقوق الإنسان ومؤسسة الصحافة الإنسانية.. متمنيا من جميع المشاركين الاستفادة من هذه الورشة وتطبيقه على ارض الواقع في الساحة الإعلامية .

وأضاف قائلا ” بان تدريب وتطوير الشباب الإعلامي وخاصة للصحفيين والإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية في صحافة البيانات بسياق حقوق الإنسان فيها أهمية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. مشيدا باهتمام المدرب “بسام القاضي ” وجميع المشاركين والحاضرين على تفاعلهم وكل من ساهم في إنجاح الورشة.

من جهته عبر “بسام القاضي” المدرب ومؤسس رئيس مؤسسة الصحافة الإنسانية عن سعادته بالشراكة مع وزارة حقوق الإنسان ممثلة بالدكتور / محمد عسكر ” ..متمنيا بان تكون هناك دورات قادمة لكتابة القصة الإنسانية في حقوق الإنسان وفي تصميم وتنفيذ الحملات الإعلامية بما يخدم الإنسان بعيدا عن أي إطراف أخرى.. موضحا بان الإعلام الإنساني هو إعلام مهم في خدمة الإنسان وصحافة البيانات هي المستقبل.

وفي مستهل كلمته أشار مدير عام التوعية الإعلام في وزارة حقوق الإنسان ” زيد الإدريسي” أوضح فيها “عن دور الإعلام والإسهام في توظيفه لخدمة القضايا الحقوقية والإنسانية… مضيفا بان على الإعلام إن يتناول القضايا الإنسانية بمهنية واحترافية، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في خلق رأي عام حول القضايا الإنسانية الحقوقية في المجتمع .

وأضاف” إن بما تميزت هذه الورشة من تطلعات أبواب الأفق للشباب الإعلامي التي تعتبر هي باكورة انطلاق لهم .. منوه بالقول بان وجود الشباب الصحفي والإعلامي في الورشة دليل واضح وحرصهم على تطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم .

وأكد “الإدريسي ” بان الإعلام وصحافة البيانات والمجال الحقوقي الإنساني حلقة تواصل بحيث كلاهما يكمل الأخر يكمل الأخر .. مضيف بان القلم الصحفي الناجح هو من يقول الحقيقية بكل مصداقية من اجل الوصول إلى الحق وتعزيز الحريات .

وتلقى المشاركون خلال يومي عددا من المفاهيم حول صحافة البيانات وأنواع القصص وكيفية الخطوات لإنتاج قصص مدفوعة بالبيانات وتحديدا المصادر والحصول عليها ، ومبادئ وأنواع السرد البصري وما هي أهم المواقع المجانية لتصميم البيانات.

وقد تم تقسيم إلى مجموعات عمل وقامت كل مجموعة برسم بياني تستعرض إعمالها كتطبيق وتمرين حول محاور ورقته العمل التي تمت انطباق المعايير عليها .

كما ثمن جميع الزملاء المشاركون في الدورة بكلمة شكر وتحية عرفان إلى وزارة حقوق الإنسان ، والصحفي المدرب بسام القاضي مؤسس ورئيس مؤسسة الصحافة الإنسانية ، على الجهود التي بذلاها سويا لما من شانه إنجاح ورشة ” صحافة البيانات في سياق حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي .

وفي الختام تم توزيع الشهادات التقديرية على جميع المشاركين .

حضر كل من عماد سنان مديرعام الشكاوي والبلاغات ، وعدد من مدراء الوزارة .