وزارة حقوق الإنسان وبالشراكة مع مركز “sos” تختتم ” تدريب الإعلاميين بعدن

اختتم صباح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن في مقر مركز “sos” ” لتنمية قدرات الشباب وبالشراكة مع وزارة حقوق الإنسان وبدعم من منظمة اوكسفام ” تدريب الإعلاميين على القرار 1325 السيداو، النوع الاجتماعي، وبناء السلام.

يأتي ذلك برعاية الدكتور / محمد عسكر وزير حقوق الإنسان ضمن مشروع قيادات نسوية من اجل السلام المرحلة الثانية ، خلال الفترة التي استمرت 9 – 14 / نوفمبر 2019 م بمشاركة عدد من الإعلاميين والإعلاميات .

تلقى المشاركون في الاختتام محاضرة حول مفاهيم مجالات وآليات بناء السلام والتي تعتبر استراتيجيات بناء السلام ومجالاته هي عبارة عن عمليات تسعى لتعاطي مع الأسباب الكامنة للنزاعات بحيث تضمن عدم تكرارها وتلبي في ذات الوقت الحاجات الأساسية للأمن والنظام والحماية.

كما تعرف المشاركون على آليات بناء السلام داخل المجتمعات، والمبادئ التوجيهية لإشراك المرأة في عمليات صنع السلام، اضافة الى موضوع “التعايش” و أهمية التعايش مع الآخرين تقبل وجهات النظر، من قبل المدربة إسراء السقاف.

وفي المحاضرة السابقة التي حملت عنوان ومفاهيم من قبل المدرب “محمد شجون” حول مقارنة مابين اتفاقية السيداو والقرار “1325”وما هو أوجه الشبة من القرار والاتفاقية .. وأيضا مفاهيم القرارات الصادرة حول القرار 1325″ المتعلق بمشاركة المرأة في الحياة العملية والسياسية والاجتماعية .

و مخرجات الحوار الوطني والمواد المتعلقة بالنساء في مخرجات الحوار الوطني , إضافة إلى مسودة الدستور للدولة الاتحادية التي تضمنت البنود والمواد المتعلقة بالنساء.

وتناول هذا التدريب الكثير من النقاش والشرح والإجابة على عدد من الأسئلة المتعلقة بالمادة .. كما تم توزيع عدد من المجموعات وتوزيع نماذج كتمرين المادة وانطباق عدد من المعايير عليها .

*من سماح إمداد