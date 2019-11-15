وزراء بحكومة الشرعية يسحبون أموال ضخمة على حساب وزاراتهم المالية قبل تغييرهم

سارع وزراء حكومة الشرعية المنفية والمزمع اقالتهم وفق اتفاق الرياض الى سحب اموال طائلة من حسابات وزاراتهم قبل تغييرهم وبتوطؤ من ادارة البنك المركزي عدن.

وكشف مصدر بنكي رفض ذكر اسمه ان التوجيهات لا تزال تتوالى الى البنك من وزراء الحكومة القابعين في الرياض والمزمع تغييرهم بحسب اتفاق الرياض.

وافاد المصدر ان الوزراء جميعهم يصدرون منذ اعلان نتائح اتفاق الرياض توجيهات جنونية ويطلبون تحويل اموال من حسابات وزاراتهم الى حساباتهم البنكية في الخارج خاصة في تركيا ودول اوروبية.

المصدر قال ان السحبيات الجنونية تتم بتواطؤ من ادارة البنك ووزارة المالية حيث تم سحب خلال ايام ماضية اضعاف ما تم سحبه من حسابات الوزارات خلال اكثر من سنتين.

وذكر المصدر انه منذ تيقن الوزراء بانهم سيتغيرون عملوا على استنزاف حسابات الوزارات وتحويلها لحساباتهم الشخصية في الخارج في أسوأ عملية نهب للمال العام ودون رقيب او حسيب.