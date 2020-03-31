نخبة حضرموت

وزراة التربية والتعليم تصدر قراراً بشأن إعادة تزمين الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2020/2019م ⋆

31 مارس، 2020
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عدن(نخبة حضرموت) خاص
أصدرت وزراة التربية والتعليم، قراراً بشأن إعادة تزمين الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام 2020/2019م، وينص على الآتي : (أ) الصفوف (6-1) من مرحلة التعليم الاساسي :
1_ يعفى التلاميذ في الصفوف ( 6-1 ) من اختبار الفصل الدراسي الثاني ويتم جمع محصلة اختبار درجات الشهرين الاول والثاني وقسمة الناتج على ( اثنان) واحتساب الناتج (50%) كدرجات للفصل الدراسي الثاني .
2_ المدارس التي لم تتمكن من اداء اختبار الشهر الثاني يتم اعتماد درجات اختبار الشهر الاول وقسمتها على ( اثنان ) واحتساب الناتج (50%) كدرجات للفصل الدراسي الثاني .
3_ التلاميذ الذين لم يستفيدوا من المعالجة اعلاه يتم عمل دور تكميلي لهم مع اختبارات النقل المدرسي للصفوف من ( 11-7) (ب) الصفوف (12-7) من مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي : 1_ التهيئة والتحضير لاختبار صفوف النقل المدرسي من (11-7) من 31 مايو الى 4 يونيو.
2_بدء اختبارات صفوف النقل المدرسي من (11-7) للفصل الدراسي الثاني من 7 يونيو الى 21 يونيو .
بدء اختبار شهادة الثانوية العامة للعام 2020/2019م في تاريخ 28 يونيو2020م .
ثانيا المدارس التي لم تستمر بالتدريس للفصل الثاني : 1_ استمرار الدراسة لصفوف من [12-1) من 31 مايو الى 2 يوليو.
2_ بدء اختبارات صفوف النقل المدرسي من (11-1) للفصل الدراسي الثاني من 5 يوليو الى 19 يوليو.
بدء اختبار شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 في تاريخ 9 أغسطس.

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