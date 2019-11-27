عدن تايم

وزيرا خارجية الولايات المتحدة وعمان يبحثان الاتفاق الموقع بين الحكومة اليمنية والانتقالي

عدن تايم عدن تايم منذ 12 دقيقة
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عدن تايم – وكالات :

بحث زير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو مع نظيره العماني يوسف بن علوي الاتفاق الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بتسهيل من المملكة العربية السعودية.
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أصدرته إلى أن الوزيرين وخلال لقائهما في واشنطن، اتفقا على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد الذي من شأنه وضع حد للصراع وضمان السلام والازدهار والأمن في اليمن.

كما شددا على أهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الرخاء والأمن والاستقرار في المنطقة.

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عدن تايم

عدن تايم

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