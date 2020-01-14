وزير الاتصالات بحكومة الحوثي يصدر توضيح جديد بشأن” الانترنت”

زعم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها، مسفر النمير، اليوم الثلاثاء، بأن دول التحالف العربي منعت الاتصالات اليمنية من تركيب فروع الكابلات البحرية التي اشتركت فيها مؤخراً.

و وفقا لوسائل إعلام حوثية، أدعى مصدر حكومي مسؤول، نقلا عن وزير الاتصالات، بأن دول التحالف منعت دخول تجهيزات الاتصالات ومحطات الربط الدولي.

و حمل المدعو النمير دول التحالف المسؤولية عن الوضع القائم؛ حد زعمه.

ونوه النمير بانه قدم عرضاً فنياً أمام مجلس الوزراء بصنعاء غير المعترف به، لتوضيح مشكلة انقطاع الانترنت.

ويتواصل انقطاع الانترنت لليوم السادس على التوالي، متسببا في خسائر مالية وتجارية واقتصادية بالمليارات، طالت كافة القطاعات.