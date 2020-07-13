وزير التعليم العالي يناقش أمكانية توفير أدوات السلامة الصحية لمؤسسات التعليم بوادي حضرموت

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ . د / حسين عبدالرحمن باسلامه اليوم مع مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور / هاني خالد العمودي , بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان حضرموت بالوادي والصحراء بمدينة سيئون سبل الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي ومكتب وزارة الصحة بوادي حضرموت و تقديم الرعاية الصحية وادوات السلامة الصحية للوقاية من فيروس كورونا للاستئناف الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠م.

وعبر د / باسلامة عن شكرة لوزير الصحة العامة والسكان أ . د / ناصر محسن باعوم على دعمه للتعليم الجامعي بشكل عام والتعليم الجامعي الطبي بالمستشفيات التعليمية بشكل خاص، وكذا اسهاماته في توفير الامكانيات الطبية لاستئناف الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠م.

من جانبه عبر وزير الصحة العامة والسكان خلال مكالمة هاتفية معه عن تقديم الامكانيات اللازمة لضمان سلامة الطلاب واعضاء هيئات التدريس والتدريسية المساعدة والطواقم الادارية بالجامعات اثناء استئناف الفصل الدراسي الثاني في مؤسسات التعليم العالي في ٨ اغسطس المقبل.

بدورة اكد مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان د / هاني خالد العمودي على الدور المشترك بين مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء ومؤسسات التعليم العالي بوادي حضرموت خصوصاً في هذه الظروف الصحية الراهنة التي تعيشها بلادنا والعالم اجمع ، كما وجه بصرف دفعه اولى من ادوات السلامة الصحية للوقاية من فيروس كورونا للطواقم الاكاديمية والادارية بجامعة سيئون .

في ختام اللقاء عبر د/ باسلامة عن شكرة للجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت في كل المجالات الطبية والتوعوية، وحيا عبر مدير مكتب الصحة بالوادي والصحراء كافة

الطواقم الطبية والكوادر الصحية والخدمية العاملة في الخطوط الامامية في مراكز العزل الصحي والمرافق الصحية لمواجهة هذه الجائحة وتقديم خدماتهم الجليلة لأهلهم .

حضر اللقاء الامين العام لجامعة سيئون الاستاذ مدرك عبدالله الجابري والاخ زايد جمعان بن شهاب مدير عام مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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