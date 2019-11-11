وزير الخارجية:الحكومة الشرعية تُعول كثيراً على دعم المجتمع الدولي لاتفاق الرياض

قال وزير الخارجية محمد الحضرمي، إن اتفاق الرياض يُشكل خطوة مهمة لتوحيد الصفوف، وتصحيح المسار ضد المشروع الحوثي في اليمن.

مُشيراً، إلى صدور توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بالتنفيذ الفوري لاتفاق الرياض.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية محمد الحضرمي،اليوم، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا هانز جروندبرج، والذي بحث تطورات الأوضاع في اليمن، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين اليمن والاتحاد الاوروبي.

ولفت وزير الخارجية إلى أن الحكومة الشرعية تعول كثيرا على دعم المجتمع الدولي لاتفاق الرياض.

مُثمناً الدور المحوري للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة الضامن والداعم لتنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد الوزير الحضرمي على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في المرحلة القادمة كشريك أساسي داعم لعملية السلام الأممية، والجهود الإنسانية والتنموية في اليمن.

من جانبه أكد سفير الاتحاد الاوروبي، استعداد الاتحاد تقديم الدعم اللازم لإنجاح اتفاق الرياض.

مُعبراً عن تطلعه مستقبلاً للعمل من العاصمة المؤقتة عدن دعما للحكومة الشرعية، وتعزيزا لمجالات التعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي