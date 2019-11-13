وزير الخارجية يشدد على ضرورة التعامل بحزم إزاء خروقات الحوثيين

أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، على أن التصعيد والخروقات التي ارتكبتها جماعة الحوثي خلال الأيام الماضية غير مبررة ويجب إدانتها بكل صراحة ووضوح.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاربعاء في العاصمة السعودية الرياض رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، الجنرال ابهيجيت غوها، حيث بحث الجانبين مستجدات تنفيذ اتفاق الحديدة والتصعيد الأخير للجماعة الحوثية في الدريهمي والمخا، وفقا لوكالة “سبأ” الحكومية.

وشدد وزير الخارجية على موقف الحكومة، حول ضرورة تنفيذ اتفاق الحديدة لا سيما ما يتعلق بقوات الأمن والسلطة المحلية وتنفيذ الانسحابات من موانئ ومدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية، محذرا من القفز على اتفاق ستوكهولم باعتبار اتفاق الحديدة محطة حقيقية ومؤشر مهم في طريق السلام المستدام.

من جانبه أعرب رئيس لجنة تنسيق اعادة الانتشار عن شكره للحكومة اليمنية على ما قدمته لبعثة الأمم المتحدة من دعم على مدى الفترة الماضية، مؤكدا حرصه على تحقيق تقدم في عملية السلام وتنفيذ اتفاق الحديدة بما يضمن حرية الحركة للمواطنين وحرية مرور قوافل الاغاثة ومنع كافة أشكال التصعيد.

والاثنين حثت الأمم المتحدة، طرفي النزاع في اليمن على ضرورة الكف عن أي أفعال من شأنها تهديد وقف اطلاق النار في الحديدة، في إشارة إلى الاستحداثات العسكرية التي قامت بها جماعة الحوثي مؤخرا.

وفي نهاية اكتوبر الماضي تمكنت الأمم بعثت الأمم المتحدة، من نشر نقاط لمراقبة وقف اطلاق النار على طول خطوط المواجهات في جبهة الساحل الغربي.