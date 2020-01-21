وزير الخارجية يُحمل الانتقالي مسؤولية إفشال تنفيذ اتفاق الرياض

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حمّل محمد الحضرمي وزير الخارجية اليمنية ، المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية إفشال المصفوفة الأخيرة من اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية للتهدئة في جنوبي اليمن بين الشرعية والانتقالي.

وزير الخارجية قال في تغريدة له على”تويتر” نُحمل المجلس الانتقالي تبعات رفضهم تنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض بموجب المصفوفة المزمنة المتفق عليها.

وأشار إلى أن هذه الممارسات من رفض تسلم الأسلحة ومنع اللجان من القيام بمهامها ورفض عودة قواتهم وفقاً للاتفاق كلها تهدد بإفشال اتفاق الرياض وتدل على نية مبيتة لذلك.