وزير الداخلية يطلع على مستجدات الأوضاع في سقطرى ويؤكد على ضرورة التصدي للخارجين عن القانون

قالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري، اطلع خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع محافظ سقطرى رمزي محروس، على مستجدات الأوضاع بالمحافظة بجوانبها ومجالاتها المختلفة.

واستمع الوزير الميسري، من المحافظ محروس، إلى شرح حول تطورات الأوضاع التي تشهدها سقطرى ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار من قبل العناصر الخارجة عن النظام والقانون وتداعيات ذلك على الأوضاع العامة في سقطرى، وتعرف أيضا على الإجراءات الأمنية والعسكرية التي اتخذتها السلطة المحلية في سقطرى إزاء تلك الأوضاع والتطورات.

وأكد الميسري، على ضرورة الثبات والتصدي لمثل تلك العناصر الخارجة عن النظام والقانون والعمل على تثبيت الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أهمية تجاوز مثل هذه الظروف التي خلفتها المليشيات وضرورة وحدة الصف والتلاحم للوصول إلى بر الأمان وبناء اليمن الاتحادي المنشود بدعم وإسناد من الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وبحسب الوكالة فقد شدد المحافظ محروس من جانبه على أهمية جهود متابعة الأوضاع في سقطرى وتجسيدها مدى الحرص والوقوف بمسؤولية أمام مختلف التطورات والأوضاع في أرجاء الوطن ومنها محافظة سقطرى، مؤكداً العمل كجنود مخلصين للوطن ولقيادته الرشيدة والانتصار لإرادة الشعب وإنهاء مشاريع التمرد والظلام.