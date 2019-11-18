وزير الداخلية يلتقي القيادات النسوية بالمهرة

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد بن أحمد الميسري، اليوم الاثنين، بمدينة الغيضة، القيادات النسوية بمحافظة المهرة، للاطلاع على أوضاع ودور المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل فيها المرأة المهرية.

وفي اللقاء الذي حضره وزير النقل صالح الجبواني، ووزير الدولة اللواء محمد عبدالله كده، والأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة، سالم عبدالله نيمر، والوكيلة المساعدة خديجة باكريت، أشاد الميسري، بالجهود المميزة و البناءة للمرأة المهرية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن اللقاء مع القيادات النسوية يأتي ضمن اللقاءات والجلوس مع الجهات الفاعلة في محافظة المهرة، للاطلاع على الأوضاع والاحتياجات والمعالجات الممكنة.

ولفت إلى أن المرأة المهرية قائدة في المجتمع وفاعلة ولها حضور في عملية البناء والإدارة والقيادة.

وذكر أن اللقاء لتلمس أوضاع الإدارات النسوية ومنظمات المجتمع المدني النسوية، مبينا أن المرأة اليوم أصبحت الأكثر انتاجا والتزاما في العمل والوظيفة العامة.

ووعد الميسري، بوضع خطة مع مدير الأمن لتفعيل الدوريات الراجلة بالتعاون عقال الحارات والمجتمع، لتعزيز الأمن ومكافحة الظواهر المخلة.

وخلال الاجتماع استمع الميسري والوزيرين والأمين العام، إلى مداخلات من القيادات النسوية في الإدارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، أكدت على الوقوف إلى جانب الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.

واستعرضت القيادات النسوية الصعوبات التي تواجه الإدارات ومنظمات المجتمع المدني التي يعملن بها.

وركزت المداخلات على أهمية وضرورة الاهتمام بقضايا تنمية المرأة وتمكينها وتأهيلها وحضورها في المناصب العليا.

وشددت المداخلات على ضرورة الحفاظ وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.