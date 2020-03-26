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وزير الرياضة : تعيين مجلس إدارة جديد للمريخ

26 مارس، 2020
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السودان اليوم :

أوضح رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم د. (آدم كبير) خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم أنهم لا يعترفون برئاسة سوداكال للمريخ وقال: “المفوضية السابقة اعتمدت مجلس المريخ من منصب نائب الرئيس وبالتالي سوداكال لا علاقة له بالمجلس ونحن لا نعترف به كرئيس لنادي المريخ”.

وأضاف: ” الوضع في المريخ لا يرضينا كوزارة لأن النادي يعاني مشكلة إدارية كبيرة، ونحن من جانبنا سنعمل خلال الأيام المقبلة على واحد من خيارين الأول تعيين مجلس إدارة جديد أو حصر العضوية لإعلان جمعية عمومية مبكرة لانتخاب مجلس جديد”.

يذكر ان الوزير كان قد أعلن خلال المؤتمر تشكيل المفوضية محددًا فترة مهامها بأربعة سنوات من تاريخه.







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