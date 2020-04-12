المشهد اليمني

وزير الصحة اليمنى يتحدث عن تفاصيل الحالة المؤكد إصابتها بكورونا في حضرموت

12 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

تحدث وزير الصحة العامة والسكان – في الحكومة اليمنية الشرعية – الدكتور ناصر باعوم،عن تفاصيل الحالة المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد في ميناء الشحر، بمحافظة حضرموت ( شرق البلاد).

وعن التفاصيل، قال باعوم خلال الإجتماع الاستثنائي لرئاسة الوزراء(السبت)، أن الحالة المؤكد اصابتها بفيروس كورونا لمواطن يمني والمكتشفة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت.

وأكد وزير الصحة، أن الحالة المؤكد إصابتها، حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وإن الفرق الطبية والجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، اضافة إلى التجهيزات التي تم رفد المحافظة بها.

وأوضح الوزير باعوم، أن عائلة المصاب والدوائر الذي احتك بها في عزل منزلي تحت الرقابة من السلطات.

ستعرض رئيس الوزراء، بهذا الخصوص، التحركات الحكومية التي تمت منذ الاعلان عن تسجيل اول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وما قبلها، ومتابعته لإجراءات السلطة المحلية في حضرموت بالتعاون مع وزارة الصحة لاتخاذ الاحتياطات المطلوبة.

وأكدت الحكومة الشرعية، أنها ستوفر كل الموارد الضرورية في ظل الإمكانيات المتاحة ومنها توفير ثلاثة ألآف فحص فوري للمحافظة لتوسيع دائرة الفحص ليتركز الفحص الدقيق على الحالات المشتبه بها.. وأقرت في الإجتماع تخصيص مبلغ 5 مليار ريال كدعم إضافي لدعم قدرات القطاع الصحي في مواجهة وباء كورونا.

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