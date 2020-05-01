وزير الصحة اليمني: حالات الاصابة بفيروس كورونا المعلن عنها في عدن لم يتم تأكيدها بعد

قال وزير الصحة والسكان د. ناصر باعوم، إن الفيروسات متشابهة في أعراضها من حيث الحمى وضيق النفس والوفاة.

‏وأضاف باعوم “إنه تم إجراء فحص مرتين لحالات بعدن وظهرت إيجابية (مصابة) وفي ظل الوباء العالمي أعلنا أنها “كورونا” حتى يثبت العكس، و‏ستظهر الحقائق الأحد أو الاثنين القادم”.

وأظهرت تصريحات وزير الصحة ناصر باعوم، لقناة اليمن الفضائية، أن الجهات الصحية “غير متأكدة تماماً” من نوع المرض المنتشر في عدن، رغم الاعلان الرسمي عن حالات إصابة بفيروس كورونا في العاصمة عدن.

وأوضح د. باعوم، أن اليمن تعاني من انتشار عدد من الأوبئة والفيروسات ففي السنة الفائتة 2019م سجلت عدن 34 حالة وفاة بحمى الضنك ومرض التكنوجونيا، كما سجلت تعز 56 حالة وفاة بنفس الأمراض بعدن، وكذلك الحديدة سجلت 68 حالة وفاة.

وتم الإعلان، الأربعاء، عن 5 حالات إصابة بكورونا بعدن منها حالتا وفاة وثلاثة مصابين.