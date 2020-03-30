اليمن العربي

وزير الصحة يطالب بإستمرار إغلاق المنافذ الجوية والبرية

30 مارس، 2020
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طالب وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور، ناصر محسن باعوم، بإستمرار إغلاق المنافذ الجوية والبرية ومنع الدخول، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد .

 

جاء ذلك في مذكرة وجهها باعوم لرئيس الحكومة معين عبدالملك سعيد شدد فيها على ضرورة الاستمرار باغلاق المنافذ للدولة اليمنية كافة ومنع دخول اي احد يأتي من خارج البلاد لسلامة وحماية الملايين من اليمنيين من الوباء القاتلة الذي يعصف بالعالم وبدول الجوار.

 

واشار وزير الصحة بالمذكرة بأن هناك سفارات يمنية بالخارج تعمل على تسجيل يمنيين لعودتهم من بلدان الوباء للداخل اليمني إلى جانب العالقين وحذر من خطور ذلك على الداخل اليمني في ظل وضع صحي متدهور بسبب الحرب التي تشهدها البلاد

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