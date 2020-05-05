كريتر سكاي

وزير الصحة يوجه خطاب هام وعاجل الى ابناء الشعب اليمني

5 مايو، 2020
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كريترسكاي/خاص

قال وزير الصحة د. ناصر باعوم مساء يوم الثلاثاء في خطابة الهام الذي وجهه للشعب اليمني, إلى ان بلادنا تتعرض لاربعة اوبئة مشتركة داعيا إلى تضافر الجهود لمواجهتها.

و اشار إلى عدة خطوات مهمة يجب اتباعها  لتخطي هذة الازمة بسلام, اولها الخطوة  تتطلب ردم المياه الراكدة ومكافحة تفشي القمامة.

وأكد باعوم على ضرورة تكاتف الجهود لاجل الخروج من الازمة الحالية .

واضاف ان وزارة الصحة رصدت مبالغ مالية لاجل مكافحة هذه الأوبئة وأنشأت عدد من مراكز الحجر الصحية .

واتهم باعوم القطاع الخاص بمحاولة اخفاء المستلزمات الطبية للمتاجرة بها.

وحول المبالغ المخصصة قال ان وزارته تسلمت مبالغ مالية وصرفتها للجهات ذات العلاقة.

                       

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