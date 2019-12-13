وزير الطاقة يرحب بعودة شركة(شلمبرجير) الاستثمار في السودان

السودان اليوم :

أبدى وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي ابراهيم ترحيبه بعودة شركة شلمبرجير الى الاستثمار في قطاع النفط السوداني ، معلناً استعداده لتهيئة بيئة الاستثمار حتى تكون جاذبة لكافة الشركات . وقال خلال لقائه بوفد شركة شلمبرجير برئاسة المهندس كريم بدوي المدير التنفيذي بالشرق الاوسط، إن عودة شركة شلمبرجير الى العمل في قطاع النفط والغاز وفق اولويات الوزارة تعتبر دعامة للنهوض بالقطاع وتحقيق زيادة الانتاج النفطي، موضحاً أن اولويات الوزارة العمل على زيادة الانتاج النفطي وذلك بتطوير الحقول ومعالجة الاشكاليات التي تسببت في تدني الانتاج ، داعياً شركات البترول العالمية الى العودة والاستثمار في قطاع النفط والغاز، وذلك لما يتمتع به من فرص وميزات نسبية مشجعة للشركات . واستعرض الوزير فرص الاستثمار في مربعات البحر الاحمر ومربعات وسط السودان، بجانب الاستثمار في خدمات الحقول المنتجة من اجل زيادة الانتاج عبر التقنيات الحديثة. سونا