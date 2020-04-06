وزير العدل يقر تمديد وقف العمل بالوزارة حتى 21 أبريل

4 مايو / خاص



أعلنت وزارة العدل، بالعاصمة عدن تمديد وقف العمل إلى 21 أبريل الحالي، تواصلا للجهود الاحترازية الضرورية للحكومة اليمنية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المتسجد (كوفيد١٩) .

واكد وزير العدل علي هيثم الغريب أن قرار تعليق العمل لمدة أسبوعين آخرين يأتي ضمن الاجراءات الوقائية للوزارة والتي تعد من أكثر الأماكن ازدحامًا بجمهور المراجعين والمتظلمين والمتقاضين.

وقال الغريب “حتى اللحظة لم تعلن الجهات الطبية الرسمية عن أية إصابات لدينا بفيروس كورونا، نسأل الله تعالى أن يحفظ ويجنب شعبنا هذا الوباء الذي كان الاحتكاك بألاجانب يعد أحد أسبابه، وقد أكدت الحكومة على إغلاق جميع الموانئ البحرية والجوية والبرية، وتم تعليق الرحلات الجوية، وتم تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات ومنع القات من عدن والمدن الرئيسة، وعلينا ان نتعلم من المحن التى عشناها عبر السنوات الماضية وأن نتضامن فى الحفاظ على أنفسنا قدر ما نستطيع، ونحن نعلم أن الأنظمة الصحية المتاحة ببلادنا تعيش حالة يرثى لها بسبب حرب الحوثي والانقلاب العسكري، وبالتالى فليس أمام مواطنينا سوى الامتثال للإجراءات الاحترازية التي تعلنها الجهات الطبية حتى لا نواجه ما لا تحمد عقباه، لا سمح الله”.

وأضاف ” لعلنا تابعنا وباء الكوليرا وحمى الضنك والملاريا التي ضربت اليمن منذ عام وعدة شهور وأودى بحياة المئات وأصاب مئات الآلاف من السكان. وقد خمد بفضل الله ثم بفضل الطواقم الطبية، والأطباء والممرضين والممرضات المجهولين”.

ونوه وزير العدل الى ضرورة التفاعل مع الجهود الحكومية والجهات المعنية حيث قال :” نحن متأكدون وكلنا ثقة أن آليات التضامن التى اطلقتها كل فئات المجتمع ووضعتها الحكومة ولجنة الطوارىء برئاسة نائب رئيس الوزراء الاستاذ سالم الخنبشي واللجنة الصحية في عدن إذا ما أضفنا لها هبة التضامن التلقائي الذى عبرت عنه السلطات المحلية والاجهزة الامنية والمواطنون فى المناطق المحررة والتي لن تسمح بخرق الاجراءات التي تقوم بها.”

