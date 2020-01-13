وزير الكهرباء يشكل لجنة فنية لمعرفه اسباب خروج المولد ٣ بالمنصورة و اقحام كهرباء عدن تنفيذا لاجندة مشبوة

قال المركزي الاعلامي لوزارة الكهرباء أن معالي وزير الكهرباء المهندس محمد العناني شكل لجنه فنية برئاسة نائب مدير عام كهرباء عدن لشؤون التوليد المهندس امجد وذلك لمعرفة ملابسات خروج المولد ٣ بمحطة المنصورة.

وأشار المركز في بيان صادر أن مدير عام كهرباء عدن كان حاضر منذ الوهله الاولى بعد خروج المولد وذلك بعد تلقيه بلاغ بذلك ونوه البلاغ الى الحملة المسعورة التي يقوم بها ضعفاء النفوس والفاشلين ضد كهرباء عدن ومديرها العام الاستاذ مجيب الشعبي وتوجيهم الاتهامات دون ادلة ضد كهرباء عدن.

و لفت المركز الاعلامي الى أن تواصل الحملة المسعورة ضد كهرباء عدن ومديرها دليل على وجود ايادي خفية تدفع بمن يقوم بالحملة المسعورة و توجيه الاتهامات.

وجددت كهرباء عدن تحديها لكل من يتهم كهرباء عدن وقيادتها بتقديم أدلتهم نافية نفيا قاطعا أن تكون قد ابرمت اي عقود لشراء الطاقة داعية وسائل الاعلام الى تحري المصداقية وعدم الانجرار وراء تلك الابواق الحاقدة على نجاحات كهرباء عدن و عرقلة مسيرتها في خدمة المواطنين تنفيذا لاجندة مشبوة.

يشار الى أن لجنة امنية بالاضافة الى اللجنة الفنية تقوم بالتحقيق بواقعة المولد ٣ بمحطه المنصورة وبحسب مصدر باللجنة الامنية فانه لا بوادر في اعمال تخريب طالت المولد.