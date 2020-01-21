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وزير المالية: خطة أمنية لمحاربة السوق الموازي للنقد الاجنبي

21 يناير، 2020
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وزير المالية : أسعار البنزين العالمية مقارنة بسعره في السودان لا يصدقها عقل ولا مبرر لاستمرار دعمه

السودان اليوم :

كشف وزير المالية إبراهيم البدوي، عن خطة أمنية على المدى القصير لمحاربة السوق الموازي للنقد الأجنبي، بجانب طرح مناقصات لتوفير النقد الأجنبي للجهات التي تستورد السلع الأساسية ضمن إجراءات تحسين وضع الجنيه السوداني.

وقال البدوي في تصريحات صحفية اليوم (الإثنين)، إن هناك خطط إصلاحية لتحسين الصادرات عبر حصائل صادر الذهب والإجراءات المتعلقة بتعديل سعر الصرف للصادرات، مضيفاً أن الإجراءات ستعيد التوازن للجنيه السوداني.

وقال: ورثنا تعقيدات اقتصادية هائلة من النظام السابق واختلال بين النقد الأجنبي والعملة الوطنية، ونود خوض حوار مجتمعي لإصلاح الدعم وليس لرفع الدعم.

وأوضح : عندما تأتي التحويلات الخارجية عن طريق القنوات الرسمية سيصبح تأثير السوق الموازي ضعيفاً مضيفا أن هناك إجراءات لمنح حوافز تشجيعية للمغتربين لجذب تحويلاتهم عن طريق القنوات الرسمية.

وقال وزير المالية :نريد أن نبدأ في تسديد قروض قديمة للصنادق العربية”، ولدينا قروض جديدة ستنفق على مشاريع البنى التحتية للانتاج الزراعي والمنتجات البستانية.

وأكد البدوي دخول الموازنة حيز التنفيذ وهي تحمل مؤشرات إيجابية في مجال حماية الشبكات الاجتماعية الفقيرة ورفع أجور القطاع العام .

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