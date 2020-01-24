اخبار السودان اليوم

وزير المالية : رفع تدريجي لدعم الجازولين بعد 6 أشهر

24 يناير، 2020
0

السودان اليوم :

كشف وزير المالية إبراهيم البدوي “الخميس”عن رفع تدريجي لدعم الجازولين التدريجي يبدأ من النصف الثاني للعام الحالي ولمدة عام كامل، وشدد على أن دعم الحكومة للمحروقات يفتقر للفعالية والعدالة بسبب ظاهرة التهريب.
وأكد البدوي في حوار بالتلفزيون القومي بحسب ما نقلته ” وكالة أنباء السودان الرسمية” ضرورة الانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم المباشر للمواطن، مؤكداً أنه الحل الوحيد لمعالجة الدعم السلعي باعتباره قضية محورية ولتأثيره على الاقتصاد، وقال إن تهريب المحروقات أدى إلى الندرة، مشيراً إلى أن السودان يعتبر الدولة الثالثة الأرخص أسعاراً للمشتقات البترولية، وكشف عن اتجاههم لمنح بدل مواصلات في إطار معالجات رفع الدعم الأمر الذي سيوفر 400 مليون دولار من دعم المحروقات، وتوقع استلام مدخرات كبيرة نتيجة لإسترداد الأموال المنهوبة داخل وخارج البلاد، وتابع” هناك مؤشرات كبيرة للأموال المنهوبة بالخارج والتي تدار بسرية من قبل الأجهزة العدلية”.







مواضيع قد تهمك

الوسوم
أشهر الجازولين المالية بعد تدريجي رفع لدعم وزير

إقرا أيضا

Photo of وزير المالية يكشف عن خطة للسماح بتصدير الذهب لكل الشركات

وزير المالية يكشف عن خطة للسماح بتصدير الذهب لكل الشركات

24 يناير، 2020
Photo of المريخ يكتفي بستة أهداف في شباك ديم سلمان

المريخ يكتفي بستة أهداف في شباك ديم سلمان

24 يناير، 2020
Photo of الجمارك تُعلن مُهلة أخيرة لتوفيق أوضاع العربات (غير المقننة) في جميع ولايات السودان

الجمارك تُعلن مُهلة أخيرة لتوفيق أوضاع العربات (غير المقننة) في جميع ولايات السودان

24 يناير، 2020
Photo of وزير الزراعة : الزراعة تعتبر المخرج الأساسي لنهضة السودان اقتصادياً

وزير الزراعة : الزراعة تعتبر المخرج الأساسي لنهضة السودان اقتصادياً

24 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق