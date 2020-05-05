كريتر سكاي
وزير المالية يعتمد موازنة تشغيلية طارئة للحجر الصحي في عدن
كريتر سكاي/خاص:
أعتمد معالي وزير المالية سالم بن بريك وزير المالية موازنة تشغيلية طارئة لمركز الأمل ( المحجر الصحي ) بمبلغ ستون مليون وأربعمائة ألف ريال يمني وتم تعزيزهم بالمبلغ الى البنك المركزي .
أعتمد معالي وزير المالية سالم بن بريك وزير المالية موازنة تشغيلية طارئة لمركز الأمل ( المحجر الصحي ) بمبلغ ستون مليون وأربعمائة ألف ريال يمني وتم تعزيزهم بالمبلغ الى البنك المركزي .
كما وعد معالي وزير المالية سالم بن بريك بدعم المركز سريعا في حال دعت الحاجة إلى ذلك .
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