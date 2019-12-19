وزير النقل “الجبواني” يلتقي بنظيره الكويتي لبحث قضايا العمل المشترك بين البلدين

التقي اليوم الخميس الموافق 19/12/2019 معالي وزير النقل صالح أحمد الجبواني والوفد المرافق له مع معالي وزير الخدمات و النقل الكويتي السيد/ مبارك سالم الحريص

حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها وقضايا العمل المشترك في قطاع النقل الجوي والبحري وأهمية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في هذا المجال، و أخذ المستجدات التي طرأت في اليمن بعين الإعتبار .

وطرح معالي وزير النقل على نظيره الكويتي طلب وزارة النقل اليمنية من الحكومة الكويتية السماح للخطوط الجوية الكويتية برفد الأسطول اليمني بثلاث طائرات، حيث أبدى الاخوة في الخطوط الكويتية استعدادهم لذلك بعد موافقة الحكومة والقيادة السياسية بدولة الكويت.

كما طلب معالي الوزير من الجانب الكويتي النظر بعين الاعتبار في الدراسة المعدة لإنشاء ميناء قناء بمحافظة شبوة، ووضع الميناء في قائمة أولويات التعاون بين اليمن والكويت.

كما طرح معالي الوزير الاحتياجات الملحة لتوسيع وتطوير مطاري سيئون وعتق.

من جانبه، أبدى الوزير الكويتي استعداده والحكومة الكويتية لتقديم المساعدة والدعم لليمن في كل المجالات، وأكد على اهتمامه الخاص بما طرح.

وقد تم الاتفاق على التنسيق المستمر لإنجاز القضايا المطروحة بالتواصل بين وكلاء الوزارتين، وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية اليمنية لدى دولة الكويت.

حضر اللقاء سعادة سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة الكويت الأستاذ الدكتور / علي منصور بن سفاع .

من/ وديد ملطوف