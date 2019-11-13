وزير النقل يشارك في اجتماع الدورة العادية 32 لوزراء النقل العرب بالإسكندرية

شارك وزير النقل صالح أحمد الجبواني اليوم الأربعاء اجتماع الدورة العادية الـ32 لمجلس وزراء النقل العرب بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.

وألقى “الجبواني” كلمة أشاد فيها بدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية بالتنظيم وحفاوة الاستقبال، ودور جمهورية مصر العربية في احتضان مثل هذه الفعاليات العربية، كما أثنى على الدور الذي يبذله مجلس وزراء النقل العرب ودعمه اللامتناهي لدولة فلسطين، مشيراً إلى ضرورة دعم التعاون والعمل العربي المشترك .

وبحث الاجتماع سبل التعاون بين الدول العربية في مجال النقل، باعتباره أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى.

كما تم مناقشة ربط شبكة السكك الحديدية العربية، بالتعاون مع صندوق النقد للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والتي ستظهر إلى النور في أقرب وقت.

وأوصى الاجتماع بدعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال النقل، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس (2018-2022) وذلك في ضوء الدراسة المقدمة من وزارة النقل والمواصلات في دولة فلسطين، حول تضرر قطاع النقل جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، كما أوصى بالتعاون لفتح مكتب للمنظمة البحرية الدولية في جمهورية مصر العربية.

ويرافق “الوزير الجبواني” في الاجتماع القبطان علي محمد الصبحي وكيل وزارة النقل للشئون البحرية والموانئ والأستاذة ديمة عبدالقوي رشاد القائم بأعمال وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي والأستاذ أروى أحمد الهيال القائم بأعمال وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري والأستاذ العطاس مدير عام مكتب الوزير .

من /وديد ملطوف